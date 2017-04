Quim Machado sem acordo e caso pode chegar a tribunal

A SAD do Belenenses e o antigo treinador não se entendem em relação ao valor da indemnização.

Quim Machado já deixou o cargo de treinador do Belenenses, tendo sido substituído por Domingos Paciência, mas ainda não há um acordo total para a rescisão de contrato. A falta de entendimento com a SAD está relacionada com as verbas da indemnização ao técnico, cujo contrato terminava no final de junho. Se não houver acordo entre as duas partes em breve, o caso seguirá para tribunal.

Ao que O JOGO apurou, a falta de acordo entre a SAD do Belenenses e Quim Machado não impede que Domingos Paciência se estreie no banco no sábado, na deslocação ao terreno do Marítimo. Isto porque a administração presidida por Rui Pedro Soares já enviou ao antigo técnico uma carta de despedimento, situação que lhe permite inscrever um novo treinador.

Ontem, o central Gonçalo Silva, ainda a recuperar de uma lesão na coxa direita, fez treino condicionado e está em dúvida para o jogo com o Marítimo, ao contrário do médio Rosell que não será opção.