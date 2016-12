Gerso deixa Belenenses e ruma aos Estados Unidos

Avançado de 25 anos vai viver a primeira experiência no estrangeiro

O jogo frente ao Sporting foi o último de Gerso Fernandes com a camisola do Belenenses. O avançado vai deixar o clube do Restelo e assinar pelo Kansas City, dos Estados Unidos. A transferência foi confirmada por Rui Pedro Soares no final do encontro com os leões. "Ele teve esta proposta e já há algum tempo que a conhecíamos. Houve um compromisso com que faria este jogo e que depois assinávamos o contrato para ele sair para os Estados Unidos."

No final da partida com o Sporting, que acabou com a vitória dos visitantes por 1-0, o treinador Quim Machado também já admitira que a chegada da janela de transferência poderia influenciar os jogadores. "O Gerso passou a semana toda com uma transferência na cabeça", sublinhou o técnico belenense.