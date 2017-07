Domingos Duarte depende de Jorge Jesus

A SAD do Belenenses gostava de voltar a contar com o central, mas ainda não sabe se este faz parte ou não dos planos do treinador do Sporting.

O treinador do Belenenses, Domingos Paciência, ainda aguarda pela chegada de um central para lutar por um lugar no onze com Gonçalo Silva, Sasso e Nuno Tomás. Ao que O JOGO apurou, o preferido da SAD do Restelo para colmatar esta vaga é Domingos Duarte, um dos jogadores nucleares na época transata, na qual esteve emprestado pelo Sporting. Contudo, a vinda do defensor para Belém depende de um novo entendimento com os leões e principalmente da vontade de Jorge Jesus. Domingos Duarte partiu para o estágio da formação leonina, na Suíça, mas terá de trabalhar muito para entrar nos planos do treinador sportinguista, ele que conta com várias opções mais experientes para o eixo defensivo, como André Pinto, Coates, Mathieu e Paulo Oliveira. Caso Jorge Jesus não conte ele, fica então facilitado o caminho para o regresso a Belém.

E a transferência pode ser, desta vez, em definitivo, isto porque Domingos Paciência não pretende no plantel jogadores emprestados por outros clubes nacionais, de forma a não ficar limitado em nenhum encontro. Com boas relações com a SAD Belenenses, prova disso são as contratações recentes do lateral-esquerdo Mica, o médio Filipe Chaby e o avançado Betinho, o Sporting não deve colocar entraves à saída de Domingos Duarte, mantendo uma parte do passe do atleta, como aconteceu nos casos mencionados.