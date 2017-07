Camará deixou o Belenenses e agora está sem clube

A transferência do avançado luso-guineense para o futebol turco falhou

A transferência de Abel Camará para o Samsunspor, da II liga turca, caiu por terra. O ex-avançado do Belenenses esteve nos últimos dias na cidade de Samsun a negociar com o clube local mas não foi possível chegar a acordo por desentendimento de verbas. "Infelizmente, as negociações com o Samsunspor não chegaram a bom porto. Estou de regresso a Portugal", escreveu o atleta, 27 anos, nas redes sociais no dia em que a sua ex-equipa, o Belenenses, realizou dois jogos-treino com o 1.º de Dezembro, de Sintra.

Os azuis venceram ambos os jogos, o primeiro com um golo apontado de grande penalidade (contestada pelo adversário), enquanto o segundo foi mais desequilibrado, com a formação da I Liga a triunfar por 3-0. Os jogos disputaram-se no Jamor, à porta fechada e sem quaisquer informações.