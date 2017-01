Belenenses em contrarrelógio para substituir Joel

Quim Machado perdeu três titulares de uma assentada - Gerso, Joel Pereira e Palhinha - e está preocupado com a reestruturação do plantel.

O vazio que Palhinha deixou no meio-campo será colmatado com soluções internas, ao contrário do que vai suceder na baliza: Ventura não é a primeira escolha para a posição, pelo que a SAD está no mercado no encalço de uma alternativa credível a Joel Pereira, que deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos e dirigentes do emblema da cruz de Cristo.

"Gostaria de agradecer a todos no Belenenses que me ajudaram a progredir no meu jogo e me tornaram num jogador melhor. Do presidente aos treinadores, todos meus companheiros, realmente apreciei a oportunidade que me foi dada. Foi uma grande experiência poder jogar num clube histórico e ser capaz de ajudar a equipa a alcançar bons resultados. Agora, como sou um jogador do Manchester United, preciso fazer o que o meu clube me pede e estou ansioso por voltar a Manchester", referiu à sua assessoria de imprensa. A confirmação do regresso a Old Trafford foi dada pelos red devils, esta quinta-feira.