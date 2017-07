Ponck está seguro e do Benfica há mais dois a caminho

Ricardo Soares vê satisfeito o seu maior desejo para o eixo do sector defensivo e volta a trabalhar com o central que orientou no Chaves. Além disso, ganha dois jovens atacantes para o futuro

Ponck vai mesmo jogar no Aves. O central, que o Benfica prometeu manter em Chaves, já tem acordo com o recém-primodivisionário e este também já acertou com os encarnados o volte-face que permite o desvio do jogador do plantel de Luís Castro. Assim, será Ricardo Soares que voltará a contar com o cabo-verdiano, que começou em Portugal como trinco, mas em Chaves baixou para central com grande sucesso. Ricardo Soares orientou-o na segunda metade da época passada e elegeu-o como preferido para reforçar o sector no Aves. Ponck pode até começar hoje a trabalhar no novo clube, que assim fecha o eixo da defesa. Rodrigo Defendi (ex-Maribor), Diego Galo (ex-Moreirense), Cláudio Falcão e Xandão são as outras opções.

Entretanto, do Benfica devem também chegar Oliver Sarkic e Zidane Banjaqui, mas cedidos a título definitivo, com eventual partilha de passes. O avançado montenegrino tem 20 anos e, na última época, esteve cedido ao Fafe. Fez 18 jogos, não foi sempre primeira opção, mas o contexto de uma equipa que desceu de divisão na II Liga relativiza os números. Agora vai tentar impor-se na I Liga e disputar o lugar com Falcone, Alexandre Guedes e Youssouf.

Quanto a Zidane, médio-ofensivo, marcou nove golos nos juniores encarnados e deve ser, em primeira instância, cedido pelos avenses a um clube onde possa evoluir e jogar regularmente neste que é o seu primeiro ano como sénior. Estes dois processos estão a andar e podem também ser confirmados em breve.