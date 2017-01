Lito Vidigal: "Fizemos 20 pontos e isso é muito importante"

Treinador do Arouca mostrou-se satisfeito pela vitória frente ao Tondela (2-1)

Análise: "Jogámos um futebol com qualidade, criámos muitas situações de finalização, penso que foi um jogo bem disputado, com alguma incerteza até ao final. É uma vitória justa pelo que fizemos, é uma vitória muito importante para nós".

Manutenção: "Tivemos uma vitória importante, mas acima de tudo que é suportada pela qualidade do jogo que temos vindo a apresentar e nesse sentido estou duplamente satisfeito. Fizemos 20 pontos e isso é muito importante para nós, mas ainda temos muito para trabalhar para atingir o nosso objetivo que é a manutenção".

Elogios ao Tondela: "Jogámos fora contra um bom adversário e a ganhar é normal que a equipa se posicione de forma diferente e tente explorar outros aspetos do jogo. Foi o que fizemos e podíamos ter tido resultado mais dilatado, mas se calhar teria sido injusto pelas oportunidades que as duas equipas tiveram. É uma vitória categórica, a jogar com qualidade, a crescer e a jogar com uma qualidade acima do que é normal para uma equipa da nossa dimensão e isso é que me deixa satisfeito".

Jorginho: O Jorginho tem feito um trabalho extraordinário. Chegou no ano passado e sempre foi muito sério no trabalho, um profissional fantástico. Não jogou muito mas as vezes que jogou, jogou sempre com qualidade nunca desistiu de trabalhar, acreditou sempre no seu potencial. Tem sido o melhor em campo nos últimos quatro ou cinco jogos e a fasquia está alta".